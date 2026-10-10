Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Bandara Riyadh Kembali Normal Usai Diserang Houthi

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 10 Oktober 2026 |15:45 WIB
Bandara Riyadh Kembali Normal Usai Diserang Houthi
Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi (foto: skytraxratings)
A
A
A

JAKARTA - Operasional Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, kembali berjalan normal setelah dua serangan yang dikaitkan dengan kelompok Houthi Yaman. Serangan tersebut dilaporkan menewaskan tiga warga Saudi dan melukai sejumlah orang lainnya.

Media pemerintah Arab Saudi, Alekhbariya TV, melaporkan bahwa pergerakan penumpang di bandara telah kembali lancar. Layanan operasional juga dilanjutkan dan lalu lintas udara kembali normal.

Menurut stasiun televisi tersebut, pemulihan operasional dalam waktu singkat menunjukkan kesiapan infrastruktur bandara dan kemampuan sistem penerbangan sipil Arab Saudi dalam menangani situasi darurat. Keselamatan penumpang dan petugas disebut tetap menjadi prioritas.

Di tengah pulihnya operasional bandara, Badan Keselamatan Penerbangan Uni Eropa (EASA) justru memperluas peringatan terkait wilayah udara Arab Saudi menyusul serangan terhadap dua bandara.

Dalam pembaruan informasi zona konflik, EASA menyebut serangan terbaru menunjukkan kemampuan dan niat kelompok Houthi untuk menyasar wilayah yang lebih jauh ke dalam Arab Saudi.

“Meski wilayah udara bagian selatan dan barat daya Arab Saudi tetap sangat rentan karena kedekatannya dengan daerah yang dikuasai Houthi di Yaman, serangan baru-baru ini menunjukkan kemampuan dan niat kelompok tersebut untuk menyerang target lebih jauh di dalam wilayah Saudi,” demikian pernyataan EASA.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/10/18/3247064//wni-g7y6_large.jpg
Konflik Arab Saudi-Houthi Memanas, KBRI Riyadh Minta WNI Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/18/3246704//juru_bicara_militer_houthi_yahya_saree-NGwi_large.jpg
Serangan Beruntun Houthi ke Bandara Arab Saudi Tewaskan 3 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/18/3246583//houthi-njI0_large.jpg
Houthi Serang Dua Bandara Arab Saudi, 3 Orang Tewas dan 36 Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/18/3246411//ledakan-7FO4_large.jpg
Dua Rudal Balistik Hantam Area Dekat Bandara Aden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/18/3246301//ilustrasi-xg9z_large.jpg
Houthi Lancarkan Serangan Balasan, Rudal dan Drone Gempur Bandara Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/18/3246265//pasukan_pemerintah_yaman_melancarkan_serangan_besar_besaran_terhadap_posisi_houthi-FseW_large.jpg
Kepung Houthi di Dhubab, Pasukan Yaman Klaim Amankan Selat Bab al-Mandab
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement