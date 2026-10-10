Presiden Mesir Tiba di Indonesia, Besok Akan Bertemu Prabowo

JAKARTA - Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi tiba di Indonesia pada Sabtu (10/10/2026) sore. El-Sisi dijadwalkan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu (11/10/2026).

El-Sisi tiba melalui Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, setelah melakukan lawatan ke Korea Selatan dan Malaysia. Kedatangannya disambut dengan jajar kehormatan dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) serta Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman.

Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan, kunjungan El-Sisi merupakan kunjungan kenegaraan sekaligus kunjungan balasan setelah Prabowo mengunjungi Mesir pada 2024 dan 2025.

“Tujuan utamanya dari kunjungan ini adalah untuk memperkuat kerja sama strategis antara Indonesia dan Mesir,” kata Arrmanatha kepada awak media.

Ia menjelaskan, Prabowo dijadwalkan menerima El-Sisi di Istana Merdeka pada Minggu (11/10/2026) pukul 10.30 WIB. Pertemuan kedua kepala negara akan diawali dengan pertemuan empat mata (*tête-à-tête*), kemudian dilanjutkan dengan pertemuan bilateral.

“Rencananya besok pagi pukul 10.30 Bapak Presiden akan menerima Presiden Mesir di Istana,” ujarnya.