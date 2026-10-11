Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca Jabodetabek di Akhir Pekan: Bogor Berpotensi Diguyur Hujan

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 11 Oktober 2026 |05:10 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek di Akhir Pekan: Bogor Berpotensi Diguyur Hujan
Cuaca Hujan (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Minggu, 11 Oktober 2026, didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal.

Meski demikian, sejumlah wilayah berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, terutama pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, pada pagi hari, cuaca diprakirakan masih didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Potensi hujan meningkat pada siang hingga sore hari, hujan ringan hingga sedang berpeluang mengguyur sebagian wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bekasi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
cuaca jabodetabek BMKG Cuaca
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/10/337/3247066//gelombang-UK9M_large.jpg
BMKG Peringatkan Gelombang hingga 4 Meter di Sejumlah Perairan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/09/338/3247002//cuaca_hujan-jThu_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Bogor Berpotensi Diguyur Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/09/340/3246963//ilustrasi-ldS5_large.jpg
Gempa M4,7 Guncang Tuapejat Sumbar, Kedalaman 21 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/09/337/3246929//kepala_bmkg_teuku_faisal_fathani-CJ0x_large.jpeg
Perkuat Deteksi Tsunami, BMKG Pasang Radar Canggih Berjangkauan 150 Km di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/09/337/3246846//kebakaran_hutan-Zygk_large.jpg
Cuaca Indonesia Tak Merata, BMKG Ingatkan Risiko Karhutla dan Hujan Lebat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/338/3246781//cuaca_jakarta-1un7_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Sejumlah Wilayah Cerah dan Berawan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement