Prakiraan Cuaca Jabodetabek di Akhir Pekan: Bogor Berpotensi Diguyur Hujan

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Minggu, 11 Oktober 2026, didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal.

Meski demikian, sejumlah wilayah berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, terutama pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, pada pagi hari, cuaca diprakirakan masih didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Potensi hujan meningkat pada siang hingga sore hari, hujan ringan hingga sedang berpeluang mengguyur sebagian wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bekasi.