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Tabrakan Maut Bus dan Truk di Tol Manisa Tewaskan 11 Orang, 27 Luka-Luka

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 12 Oktober 2026 |08:20 WIB
Tabrakan Maut Bus dan Truk di Tol Manisa Tewaskan 11 Orang, 27 Luka-Luka
Tabrakan bus dan truk di jalan tol Gebze-Orhangazi-Izmir, Provinsi Manisa, Turki, 11 Oktober 2026. (Foto: Anadolu)
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ANKARA - Setidaknya 11 orang tewas dan 27 lainnya terluka setelah bus pariwisata dan truk bertabrakan di wilayah barat Turki. Kecelakaan tersebut terjadi di dekat gerbang tol Akhisar, jalan tol Gebze-Orhangazi-Izmir, Provinsi Manisa, pada Minggu (11/10/2026) pagi.

Berdasarkan pernyataan kantor gubernur Manisa, pihak berwenang menerima laporan mengenai tabrakan tersebut tak lama setelah pukul 11.00 waktu setempat.

Para korban luka langsung dilarikan ke rumah sakit setempat. Sopir bus yang turut dirawat kini telah ditahan oleh pihak kepolisian setelah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, sebagaimana dilaporkan Al Jazeera.

Foto-foto dari lokasi kejadian memperlihatkan kantong jenazah berwarna biru berjejer di tepi jalan, persis di samping bus terguling yang mengalami kerusakan parah pada bagian belakang.

Sementara itu, truk pengangkut yang memuat papan kayu juga tampak ikut terguling di lokasi.

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