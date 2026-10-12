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BGN Ungkap Modus Penipuan Berkedok Pembukaan Dapur SPPG, Masyarakat Diminta Waspada

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Senin, 12 Oktober 2026 |10:37 WIB
BGN Ungkap Modus Penipuan Berkedok Pembukaan Dapur SPPG, Masyarakat Diminta Waspada
Ilustrasi.
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JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) meminta masyarakat mewaspadai maraknya modus penipuan yang mencatut nama institusi maupun pejabat BGN. Salah satu modus yang ditemukan yakni iming-iming percepatan pembukaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan meminta imbalan sejumlah uang kepada calon mitra.

Modus tersebut dilakukan oleh oknum yang mendatangi calon mitra dengan dalih membawa nota dinas untuk verifikasi dan validasi SPPG. BGN menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh mudah percaya terhadap tawaran percepatan operasional yang meminta sejumlah pembayaran oleh pihak tidak berwenang.

Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan masyarakat perlu berhati-hati dalam menyikapi setiap tindakan yang mengatasnamakan BGN, terutama yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial.

"Kami mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional. Jangan mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi. Pastikan terlebih dahulu kebenaran identitas pihak yang menghubungi serta informasi yang disampaikan," ujar Tysa, Senin (12/10/2026).

Menurutnya, masyarakat perlu memverifikasi seluruh informasi yang diterima melalui pesan pribadi, media sosial, maupun saluran komunikasi lainnya sebelum mengambil keputusan.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati menegaskan bahwa tindakan oknum yang meminta uang dengan iming-iming percepatan pembukaan SPPG akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

 

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Topik Artikel :
Dapur MBG SPPG Penipuan BGN
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