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BGN Buka Suara soal Penemuan Jasad Pria Korban Pembunuhan dengan Tangan Terborgol

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Sabtu, 10 Oktober 2026 |12:12 WIB
BGN Buka Suara soal Penemuan Jasad Pria Korban Pembunuhan dengan Tangan Terborgol
TKP Jasad Pria Korban Pembunuhan dengan Tangan Terborgol/IMG
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JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan jika bangunan yang dikaitkan dengan penemuan jenazah pria terborgol di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, bukan merupakan gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan tidak memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Juru Bicara BGN, Tysa Novenny mengatakan, pihaknya telah melakukan penelusuran mendalam dan berkoordinasi dengan Koordinator Wilayah setempat untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar.

“Berdasarkan hasil penelusuran dan koordinasi yang telah kami lakukan, bangunan tersebut bukan merupakan gedung SPPG dan tidak memiliki ID SPPG resmi. Di lokasi tersebut juga tidak pernah terdapat kegiatan maupun aktivitas yang berkaitan dengan Program MBG,” ujar Tysa pada Sabtu (10/10/2026).

Bangunan tersebut juga bukan bagian dari gedung yang terdampak kebijakan moratorium pembangunan atau operasional SPPG. Selain itu, tidak terdapat mitra BGN yang mengklaim kepemilikan atas bangunan dimaksud.

“Dengan demikian, dapat kami tegaskan bahwa bangunan tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan Badan Gizi Nasional maupun pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis,” tegas Tysa.

BGN menyampaikan klarifikasi ini sebagai bentuk tanggung jawab institusi dalam memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat.

Dia juga mengimbau masyarakat untuk mencermati informasi berdasarkan keterangan resmi dan tidak terburu-buru mengaitkan suatu peristiwa dengan pelaksanaan program pemerintah sebelum fakta dan keterkaitannya terverifikasi.

 

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