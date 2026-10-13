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Sembunyikan Senapan dalam Tas Gitar, Siswa 14 Tahun Tembak Kepala Sekolah dan Guru

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 13 Oktober 2026 |03:05 WIB
Sembunyikan Senapan dalam Tas Gitar, Siswa 14 Tahun Tembak Kepala Sekolah dan Guru
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MARSEILLE - Seorang siswa telah ditangkap setelah kepala sekolah dan seorang guru ditembak di sebuah sekolah di Prancis selatan pada Senin (12/10/2026) pagi.

Siswa berusia 14 tahun itu memasuki SMP Lakanal di Aubagne, sebuah kota kecil yang terletak 11 mil di sebelah timur Marseille, dengan membawa "senapan di dalam tas gitar". Ia kemudian melepaskan tembakan sebelum akhirnya diamankan oleh seorang anggota staf, demikian disampaikan pejabat daerah kepada media Prancis.

Tidak ada siswa yang terluka, dan para guru telah mendapatkan perawatan atas cedera yang tidak mengancam jiwa, menurut Wali Kota Aubagne, Jean-Pierre Squillari, yang menyebutkan bahwa tersangka adalah siswa kelas sembilan.

Kantor Kejaksaan Marseille telah memulai penyelidikan atas dugaan percobaan pembunuhan, sebagaimana dinyatakan dalam keterangan resmi mereka.

Media setempat melaporkan bahwa insiden ini diperirakan tidak terkait dengan protes yang sedang berlangsung mengenai kondisi sekolah, mengutip sumber-sumber yang mengetahui jalannya penyelidikan.

Siswa tersebut memasuki area sekolah dengan membawa senjata api sebelum terdengar beberapa kali suara tembakan, ujar Martine Vassal, ketua dewan departemen Bouches-du-Rhône, sebagaimana dilansir BBC.

Kepala sekolah yang berusia 53 tahun dilaporkan tertembak di bagian kaki dan punggung bawah, sementara guru berusia 37 tahun tertembak di bagian paha. Orang ketiga dikabarkan mengalami luka ringan.

 

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