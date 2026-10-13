Bandara Riyadh Dibombardir Houthi, Begini Operasional Penerbangan dari Indonesia ke Arab Saudi

JAKARTA – Bandara Internasional Soekarno-Hatta memastikan operasional penerbangan langsung dari Indonesia menuju Jeddah dan Madinah, Arab Saudi, hingga saat ini berjalan normal dan lancar pasca Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, diserang Houthi.

Demikian disampaikan Asst. Deputy Communication & Legal KC Bandara Internasional Soekarno-Hatta Yudistiawan. Ia mengaku, ada pembatalan penerbangan lanjutan dari Dubai menuju Jeddah dan Riyadh. Tetapi, ia memastikan, pembatalan itu kepitusan operasional masing-masing maskapai.

"Terdapat pembatalan sejumlah penerbangan lanjutan dari Dubai menuju Jeddah dan Riyadh,” kata Yudistiawan, Selasa (13/10/2026).

“Pembatalan tersebut merupakan keputusan operasional masing-masing maskapai terkait dan berdampak pada penumpang yang menggunakan penerbangan transit melalui Dubai," lanjutnya.

Namun demikian, Yudistiawan memastikan, layanan operasional dari Jakarta menuju Dubai tetap aman terkendali. "Adapun penerbangan dari Jakarta menuju Dubai tetap beroperasi," tuturnya.

Ia memastikan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait guna memastikan operasional penerbangan berjalan dengan baik.