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KPK OTT di BNPB, Kapusdatin: Kami Belum Tahu Apa-Apa

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 13 Oktober 2026 |19:50 WIB
KPK OTT di BNPB, Kapusdatin: Kami Belum Tahu Apa-Apa
Plt Kapusdatin BNPB Berton SP Panjaitan (Foto: Dok BNPB)
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JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (13/10/2026). Namun, Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan (Kapusdatin) BNPB, Berton SP Panjaitan, mengaku belum mengetahui informasi terkait OTT KPK.

“Kami belum dapat memberikan keterangan apa pun karena kami belum tahu apa-apa,” tegas Berton saat dihubungi, Selasa malam.

Berton juga menegaskan bahwa tidak ada kegiatan OTT di kantor BNPB sejak pagi hingga siang hari. “Yang pasti dari pagi sampai siang tidak ada OTT di kantor BNPB. Terima kasih,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan adanya OTT di lingkungan BNPB. “Benar ada,” katanya.

Namun, Setyo belum menjelaskan secara terperinci mengenai pihak yang diamankan maupun perkara yang menjadi dasar pelaksanaan OTT tersebut.

Sesuai ketentuan, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terjaring dalam operasi tangkap tangan.

(Arief Setyadi )

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