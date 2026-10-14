Prediksi Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Petir di Bogor

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), pada Rabu (14/10/2026) secara umum cerah hingga berawan tebal.

Meski demikian, masyarakat diimbau mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor pada siang hingga malam hari.

Berdasarkan prakiraan BMKG, pada pagi hari, kondisi cuaca diprakirakan cerah hingga berawan. Sementara itu, pada siang hingga sore hari, cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

BMKG juga mengingatkan adanya potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor pada siang hingga malam hari.