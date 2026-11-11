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Roy Suryo Geram Sebut Ajudan Jokowi AKBP Syarif Berbohong!

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |15:38 WIB
Roy Suryo Geram Sebut Ajudan Jokowi AKBP Syarif Berbohong!
Roy Suryo Geram Sebut Ajudan Jokowi AKBP Syarif Berbohong/dok Okezone
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JAKARTA - Terdakwa kasus dugaan fitnah ijazah palsu mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo melontarkan kritik keras terhadap jalannya persidangan. Roy juga secara terbuka menduga adanya ketidakakuratan kesaksian yang disampaikan  ajudan Jokowi, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah dalam persidangan.

Roy menduga, ada sejumlah kebohongan dari keterangan saksi yang dihadirkan, mengingat status saksi tersebut merupakan mantan ajudan yang dinilai tidak melihat atau mengetahui secara langsung seluruh rangkaian peristiwa yang dipersoalkan.

"Catat teman-teman. Nanti akan tampak kebohongan dari saksi itu ketika dia sudah berani mengatakan saya lihat langsung atau dia mengatakan tidak pegang langsung," ujar Roy Suryo pada wartawan, Rabu (11/11/2026).

Dia juga menyoroti kehadiran saksi AKBP Syarif Fitriansyah, yang disebutnya sebagai mantan ajudan atau embedded ADC yang menempel pada Jokowi.

Menurut Roy, kesaksian yang disampaikan oleh Syarif di persidangan banyak yang masuk dalam kategori testimonium de auditu atau sekadar berdasarkan keterangan dari orang lain, bukan murni pengetahuan pribadi yang disaksikan sendiri.

Roy mencontohkan, seorang ajudan tidak bisa mewakili perasaan, isi hati, atau menilai suasana psikologis seperti rasa sedih dan geram yang dirasakan oleh pihak yang dijaganya tanpa dasar pembuktian langsung.

"Jadi enggak bisa dia mewakili isi hati perasaan Jokowi ketika dia merasakan kelihatan sedih, kelihatan geram, enggak bisa. Itu namanya pernyataan yang sama sekali tidak adequate atau tidak kompeten. Itu sama seperti halnya statement di warung kopi saja," tegas Roy.

Selain menyoroti kesaksian saksi, Roy Suryo juga melayangkan kritik tajam terhadap kinerja Tim Jaksa Penuntut Umum. Menurutnya, ada kesan ketidaktercapaian dan ketidaksiapan dari pihak jaksa selama persidangan berlangsung, seperti tidak dibawanya sejumlah barang bukti penting ke ruang sidang.

 

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