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Bongkar Motif dan Dalang Penyadapan Prabowo, Komisi III DPR Panggil Kapolri Hari Ini

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |08:16 WIB
Bongkar Motif dan Dalang Penyadapan Prabowo, Komisi III DPR Panggil Kapolri Hari Ini
Bongkar Motif dan Dalang Penyadapan Prabowo, Komisi III Panggil Kapolri Hari Ini
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JAKARTA - Komisi III DPR akan menggelar rapat kerja (Raker) bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada hari ini, Kamis (12/11/2026). Rapat akan membahas penyadapan Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Rapat akan mulai jam 8.30 dan berakhir pukul 12, semua anggota konfirmasi hadir,” kata Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman dalam keterangannya.

Politikus Partai Gerindra ini mendesak jajaran Polri membuka secara transparan fakta terkait penyadapan ilegal serta rangkaian tindakan melanggar hukum dalam kasus tersebut.

“Hari ini kami minta Kapolri buka semua fakta-fakta  soal penyadapan ilegal dan rangkaian perbuatan ilegal kelompok LSP yang diduga saling terkait,” ujarnya.

Habiburokhman menilai, dugaan penyadapan ilegal tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari rangkaian perbuatan sistematis yang saling terkait.

“Selain penyadapan diduga ada rangkaian perbuatan ilegal mereka lainnya seperti surveilence ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal, pengkondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, penggalangan massa aksi,” tuturnya.

Menurutnya, berbagai manuver tersebut diduga bermuara pada satu tujuan, yakni membuat kepala negara terganggu dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. "Yang intinya bisa membuat presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya," tegasnya.

 

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