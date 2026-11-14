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Sempat Masuk ICU, Rizal Fadillah Tersangka Kasus Ijazah Jokowi Meninggal 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 14 November 2026 |08:40 WIB
Sempat Masuk ICU, Rizal Fadillah Tersangka Kasus Ijazah Jokowi Meninggal 
Muhammad wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww (foto: Okezone)
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JAKARTA - Salah satu tersangka dalam kasus dugaan fitnah terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Muhammad Rizal Fadillah, meninggal dunia. Sebelum mengembuskan napas terakhir, almarhum sempat dilarikan ke rumah sakit dan menjalani perawatan intensif di ruang ICU.

Kabar meninggalnya Rizal dibenarkan oleh Roy Suryo. Ia mengaku sangat kehilangan sosok sahabat sekaligus rekan seperjuangan yang sejak awal bersama-sama mengangkat persoalan dugaan ijazah Jokowi.

"Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru saja saya mendengar kabar duka bahwa salah seorang sahabat, pejuang di antara kita, telah meninggal dunia, wafat dipanggil Sang Khalik," kata Roy, Sabtu (14/11/2026).

Roy menyebut Rizal merupakan salah satu orang yang sejak awal bersama dirinya, dr. Tifauziah Tyassuma atau Dokter Tifa, dan sejumlah nama lainnya dalam mengungkap dugaan ijazah Jokowi.

Menurut Roy, kondisi kesehatan Rizal memburuk pada Jumat (13/11/2026). Almarhum kemudian dilarikan ke RS Muhammadiyah setelah melaksanakan salat Jumat dan langsung mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU.

"Almarhum Ustaz Rizal Fadilah diketahui siang hari tadi selepas Jumatan dilarikan ke Rumah Sakit Muhammadiyah dan langsung masuk ke ICU atau Intensive Care Unit di sana. Dan tidak lama kemudian, menjelang sore, beliau sudah dipanggil oleh Yang Mahakuasa. Dan dengan ini kita berharap husnul khatimah. Amin," paparnya.

 

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