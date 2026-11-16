Awal Musim Hujan, Waspada Puting Beliung!

JAKARTA - Peristiwa angin puting beliung yang menerjang sejumlah wilayah di Indonesia pada Minggu (15/11/2026) menjadi pengingat bahwa awal musim hujan merupakan periode yang perlu diwaspadai karena berpotensi terjadi cuaca ekstrem.

Pada masa peralihan dan awal musim hujan, pemanasan permukaan yang kuat, kelembapan udara tinggi, serta ketidakstabilan atmosfer dapat mendukung pertumbuhan awan Cumulonimbus (Cb) yang menjulang tinggi.

Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI), Daryono, mengatakan bahwa tidak setiap awan Cb menghasilkan puting beliung. Pembentukan pusaran angin memerlukan kondisi atmosfer yang mendukung, terutama pertemuan massa udara (konvergensi), arus udara naik yang kuat (updraft), serta terbentuknya gerakan rotasi udara akibat interaksi angin dengan arah dan kecepatan berbeda di sekitar awan Cumulonimbus (Cb).

Daryono menjelaskan, secara meteorologis, puting beliung merupakan pusaran udara berintensitas tinggi dengan skala ruang relatif kecil dan durasi umumnya singkat. Fenomena ini dapat terbentuk ketika pusaran udara mengalami peregangan akibat arus naik yang kuat di bawah awan badai.

“Anginnya dapat mencapai puluhan hingga lebih dari 100 km/jam, bahkan lebih tinggi pada kejadian kuat. Kecepatan angin puting beliung umumnya diperkirakan sekitar 60–120 km/jam, tetapi pada kejadian yang kuat dapat melebihi 150 km/jam,” ujar Daryono, Senin (16/11/2026).