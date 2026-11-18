Gus Alex Akui Terima USD75 Ribu, Ungkap Istilah 'Senior untuk Junior'

JAKARTA - Terdakwa kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, mengakui menerima uang sebesar USD75 ribu dari salah satu PIHK atau penyelenggara ibadah haji khusus (biro travel). Ia mengungkapkan, penyerahan uang tersebut disertai istilah "dari senior untuk junior".

Hal itu disampaikan Gus Alex saat menjadi saksi untuk terdakwa lainnya dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).

"Selanjutnya terkait dengan penerimaan uang, kan begitu ya? Kami masih ingat mencatat Pesona Mozaik kan?," tanya jaksa.

"Betul," jawab Gus Alex.

"Nilainya kurang lebih USD75.000?," tanya jaksa lagi.

"Betul," jawab Gus Alex.

Gus Alex mengungkapkan, total uang yang diterimanya mencapai USD85 ribu dan diserahkan dalam dua tahap. Dari jumlah tersebut, USD10 ribu di antaranya dititipkan untuk Rizky Fisa Abadi, mantan Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus di Kementerian Agama.

Penyerahan pertama berlangsung sekitar Juni 2023, sebelum dirinya berangkat ke Arab Saudi untuk pelaksanaan ibadah haji.

"Saya didatangi lagi oleh Mas Mu'is Ali Murtadho dan Mas Nanang ke rumah saya pagi-pagi. Datang ke rumah kemudian saya terima, di situ hanya sebentar menyampaikan oleh-oleh yang di dalamnya ada amplop berisi uang sejumlah 45.000. Ya, 45.000. Uang itu ada dalam satu amplop warna cokelat, satu lagi berwarna putih yang disampaikan bahwa 10.000 yang ini titip untuk Rizky," ujar Gus Alex.