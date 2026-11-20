Survei Logitera Ungkap Sederet Nama yang Masuk Bursa Cawapres

JAKARTA - Survei nasional Logitera Research & Data Consulting mengungkap sejumlah nama mulai muncul dalam peta persaingan calon wakil presiden (cawapres) di Pemilu 2029. Ada nama Budiman Sudjatmiko hingga Sherly Tjoanda dalam lima besar elektabilitas tertinggi.

Dalam hasil survei tersebut, Budiman Sudjatmiko menempati posisi keempat dengan elektabilitas 6,1 persen. Sementara Sherly Tjoanda berada di posisi kelima dengan elektabilitas 4 persen, bersaing dengan Mahfud MD yang juga memperoleh angka serupa.

Kemudian ada Dedi Mulyadi dengan elektabilitas 12,4 persen. Disusul Gibran Rakabuming Raka dengan 10,8 persen dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebesar 7,5 persen.

Selain nama-nama tersebut, sejumlah tokoh lainnya juga masuk dalam bursa cawapres terbuka. Di antaranya Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama sebesar 3,2 persen, Purbaya 2,9 persen, Muhaimin Iskandar 2,7 persen, Anies Baswedan 2,4 persen, dan Ganjar Pranowo 2 persen.

Menurut Peneliti Logitera, Andi Muhammad, kemunculan sejumlah nama di luar tokoh politik yang selama ini populer menjadi salah satu temuan menarik dalam survei tersebut. Ia menilai, peluang tokoh nonpartai politik untuk masuk dalam bursa calon pemimpin nasional masih terbuka.