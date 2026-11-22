Dilaporkan Hilang, Pengendara Motor Ditemukan Tewas Teseret Arus Kali Pesanggrahan Depok

Evakuasi korban terseret arus Kali Pesanggrahan di Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat.

JAKARTA – Seorang pengendara sepeda motor berinisial KF (31) ditemukan tewas setelah terseret arus Kali Pesanggrahan di Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat, Minggu (22/11/2026). Korban ditemukan setelah dilaporkan hilang sejak Sabtu (21/11/2026) malam.

Koordinator Unit Siaga SAR Bogor, Muhammad Fazry, menjelaskan bahwa penemuan korban bermula dari informasi mengenai keberadaan jasad yang terpantau melalui drone. Personel tim SAR gabungan yang menerima laporan tersebut langsung menuju lokasi untuk melakukan evakuasi.

"Setelah menerima informasi dari media yang melihat korban melalui drone, tim menuju titik penemuan dan mengevakuasi korban ke rumah duka," kata Fazry, Minggu (22/11/2026).

Korban kemudian dibawa ke rumah duka di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, untuk diserahkan kepada pihak keluarga.

"Kami menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga korban dan berterima kasih kepada seluruh unsur yang membantu pencarian," sambungnya.