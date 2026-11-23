Kasus Korupsi Dana Bencana BNPB, KPK Periksa Delapan Saksi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengumpulkan keterangan saksi terkait kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP), untuk penanganan bencana di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hari ini, tim penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap delapan saksi.

Mereka yakni Muhammad Irfan Jatnika Sudrajat selaku karyawan swasta, Anisa Fransisca selaku karyawan swasta, Firman Hairu Yusup selaku ASN di BNPB, dan Monica Utari Mariana selaku wiraswasta.

Selanjutnya, Benny Naek Tambunan selaku karyawan swasta, Indah Alfiyanti selaku Direktur Utama PT Alfa Pranata Yudha, Tari Oktavia selaku staf keuangan Richard Erlangga, serta Adrine selaku Direktur PT Pandhega Jaya Perkasa.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Budi belum mengungkapkan materi yang akan didalami tim penyidik dari keterangan para saksi tersebut.

Sebagai informasi, kasus dugaan korupsi penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan bencana di lingkungan BNPB terungkap setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sejumlah pejabat BNPB dan pihak swasta terkait dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa.

Sehari setelahnya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka yakni Tenaga Ahli Kepala BNPB Bima Setiawan, Tenaga Ahli Kepala BNPB Richard Erlangga, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Gabriel Purwaka Sigit, Direktur PT Trans Lintas Selaras Gery Prasetiawan, serta Syifa Nrika Ghifarin dari pihak swasta.