Ngaku Syok saat Penggeledahan, Eks Manajer de'Clan: Ingin Pingsan Saya

JAKARTA - Mantan manajer kafe de'Clan, Bayu Amarta, mengaku baru mengetahui adanya brankas rahasia di kafe tersebut saat penggeledahan berlangsung. Dia mengaku terkejut hingga merasa ingin pingsan ketika melihat brankas tersebut.

Hal itu disampaikan Bayu saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pemerasan dengan terdakwa mantan Jampidsus Febrie Adriansyah di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/11/2026).

Awalnya, Bayu menyebut Febrie merupakan salah satu tamu VIP di kafe de'Clan. Menurut Bayu, pelayanan terhadap tamu VIP harus dilakukan secara cepat.

Bayu kemudian mengaku mengundurkan diri setelah pemberitaan mengenai penggeledahan di Kafe de'Clan ramai diperbincangkan. Dia menyebut keputusan tersebut diambil atas keinginan pribadi.

"Saya trauma, Ibu," kata Bayu.

"Maksudnya ini kan viral di media, Ibu. Saya juga malu juga lah, akhirnya saya mengundurkan diri saja," sambungnya.