Saksi Ungkap Febrie Adriansyah Kerap Main Gaple di Kafe de'Clan

JAKARTA - Eks Manajer Kafe de'Clan, Bayu Amarta, mengungkapkan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, kerap bermain gaple di kafe tersebut. Dalam beberapa kesempatan, Ferry Yanto Hongkirowang alias Ferry Boboho juga terlihat berada di lokasi untuk menonton permainan.

Hal itu disampaikan Bayu saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pemerasan dengan terdakwa Febrie Adriansyah di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/11/2026).

Awalnya, jaksa mendalami berita acara pemeriksaan (BAP) Bayu yang memuat pertemuan antara Febrie dan Ferry Boboho. Bayu mengatakan, ia mengetahui keduanya pernah berada di lokasi yang sama pada periode 2022-2024, ketika de'Clan masih bernama Gontran Cherrier.

Menurut Bayu, saat itu Febrie bermain gaple, sedangkan Ferry hanya menonton dari sekitar meja permainan.

"Kemudian Pak Febri ini main gaple, main batu gaple. Nah, kemudian pada main batu gaple, Pak Ferry Hongkiriwang ini menonton. Biasanya kalau orang main gaple, depan-kiri-kanan-belakang ada yang ikut menontonnya, Bu," kata Bayu.