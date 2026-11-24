Kasus Makar Listyo Sigit Cs, Ini Peran Tersangka Warga Sipil

JAKARTA - Bareskrim Polri menetapkan warga sipil berinisial NE sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh Listyo Sigit cs.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan, dalam perkara dugaan makar di kasus penyadapan tersebut, NE diketahui mendapatkan perintah dari Kombes Iman Imanuddin untuk mengetak baju bergambar ACAB.

"Kami menemukan dari saksi NE yang saat ini menjadi tersangka di Siber, kami menemukan sebuah capture foto bahwa tersangka II pada poin dua, mencetak baju gambar acab senjata bahasa Arab," kata Susatyo, Selasa (24/11/2026).

Kemudian, kata Susatyo, NE tersebut turut diperiksa oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri terkait dugaan makar.

"Itu sipil. Ya. Untuk NE itu sipil ditangani di Siber ya, tapi itu menjadi bagian daripada kami. Jadi rekan-rekan sekalian, tindak pidana makar ini dilakukan ada tindak pidana sadap ilegal kepada lingkar istana, berlanjut kemudian kepada perbuatan makar ya," ujar Susatyo.

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik serta ilegal akses.