Kasus Penyadapan dan Makar Listyo Sigit Cs, Kejagung Siapkan 32 Jaksa

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyiapkan puluhan jaksa untuk meneliti perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan makar, yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dkk sebagai tersangka. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait kedua perkara tersebut telah diterima Kejagung.

“Iya, memang Kejaksaan Agung sudah menerima SPDP terkait perkara dengan penyadapan dan makar," kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna kepada wartawan, Selasa (24/11/2026).

Anang menyebutkan, sebanyak 32 jaksa telah ditunjuk untuk meneliti perkara tersebut. Sementara itu, proses penyidikan masih ditangani oleh penyidik Polri.

“Dan telah ditunjuk 32 jaksa, tim 32 ya. Jaksa peneliti sudah ditunjuk, semuanya dari Kejaksaan Agung. Penyidikannya dari penyidik Polri," ujarnya.

Dalam kasus dugaan makar, Polri menetapkan enam orang sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN).