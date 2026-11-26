Baleg DPR-Pemerintah Sepakati 62 RUU Prioritas 2027, Ini Daftarnya

JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menetapkan 62 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2027. Penetapan tersebut merupakan kesepakatan bersama antara Baleg DPR dan pemerintah dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/11/2026).

"Menetapkan 62 RUU sebagai Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2027 itu yang nanti kami minta persetujuan dari rapat kerja kali ini," ujar Ketua Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU Prolegnas Prioritas, Martin Manurung.

Sebanyak 45 RUU merupakan usul DPR, 15 RUU usul pemerintah, dan dua RUU usul DPD RI. Dalam pembahasan tersebut, terdapat sejumlah perubahan terhadap daftar RUU yang sebelumnya diusulkan.

Pertama, RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik yang semula merupakan usul pemerintah diubah menjadi usul DPR dan disusun oleh Komisi XI.

"Kedua, mengganti RUU tentang Bank Makanan menjadi RUU tentang Ekonomi Syariah yang merupakan usul anggota atau Fraksi PKS," kata Martin.

Ketiga, RUU tentang Bahasa Daerah diganti menjadi RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai usul DPD.

Keempat, RUU tentang Perlindungan Pasar Tradisional digabung dengan RUU tentang Pengaturan Pasar Ritel Modern.