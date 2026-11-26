Kubu Silmy Karim Soroti Kode 'Malaikat': Identitasnya Harus Diuji Serius

JAKARTA - Tim kuasa hukum Silmy Karim, Dodi S. Abdulkadir, menyoroti penggunaan kode 'malaikat' yang dikaitkan dengan kliennya dalam perkara yang tengah disidangkan. Menurut Dodi, sosok di balik kode tersebut harus diuji secara serius di persidangan.

Ia menjelaskan, dalam sidang pemeriksaan saksi pada 17 November 2026, saksi yang berasal dari lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tidak dapat memastikan siapa sosok yang dimaksud dengan kode 'malaikat'.

"Penggunaan kode ‘malaikat’ yang kemudian dilekatkan kepada klien kami patut diuji secara serius. Sebab, saksi yang diperiksa di persidangan justru tidak mengetahui siapa sosok yang dimaksud," kata Dodi, Kamis (26/11/2026).

Menurut Dodi, jaksa perlu memastikan identitas sosok yang disebut dengan kode tersebut. Jika tidak dapat dibuktikan, ia menilai pengaitan kode 'malaikat' dengan kliennya hanya didasarkan pada asumsi.

"Jangan sampai sebuah asumsi berkembang menjadi seolah-olah fakta hukum," ujarnya.