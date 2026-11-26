39 WNA Dideportasi dari Bali, Ada Pemburu Data KTP untuk Registrasi AI

JAKARTA - Sebanyak 39 warga negara asing (WNA) dideportasi oleh Kantor Imigrasi Ngurah Rai sepanjang periode 16 hingga 20 November 2026. Mereka dipulangkan secara paksa karena terlibat berbagai pelanggaran, mulai dari jaringan investasi fiktif, prostitusi, buronan Interpol, hingga pengumpulan data KTP warga untuk registrasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Muhammad Novyandri, mengungkapkan bahwa dari total 39 WNA yang dideportasi, sebanyak 20 orang merupakan anggota jaringan investasi fiktif yang menyasar sesama WNA. Mereka terjaring dalam operasi gabungan bersama Polda Bali di kawasan Ungasan, Kuta Selatan, pada 5 November 2026.

"Kami tidak akan membiarkan izin tinggal digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya, terlebih jika berpotensi merugikan masyarakat," ujar Novyandri, Kamis (26/11/2026).

Selain sindikat investasi fiktif, petugas juga menindak sejumlah WNA dalam kasus terpisah dengan berbagai pelanggaran lainnya.

Tiga warga negara (WN) Tiongkok, misalnya, dideportasi karena kedapatan mengumpulkan data KTP warga untuk keperluan registrasi sistem AI.

Kemudian, seorang WN Tiongkok lainnya dipulangkan setelah kedapatan berjualan bahan bakar minyak (BBM) di tengah situasi kelangkaan BBM di Bali beberapa waktu lalu.