Tim SAR Evakuasi 13 Penambang Tewas di Tambang Ciguha Bogor, 13 Lainnya Masih Dicari

JAKARTA - Tim SAR gabungan telah mengevakuasi 13 penambang yang terjebak di area tambang Ciguha, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seluruh korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Hingga Kamis (26/11/2026) pukul 07.00 WIB, sebanyak 13 penambang lainnya masih diduga terjebak dan dalam pencarian.

Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari, mengatakan operasi pencarian dan evakuasi masih difokuskan di Lubang A dan Lubang B. Tim SAR gabungan menggunakan teknik akses tali atau rope access untuk menjangkau lokasi korban.

"Seluruh upaya dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi medan dan tetap mengedepankan keselamatan personel yang terlibat dalam operasi SAR," ujar Desiana, Kamis (26/11/2026).

Selain pencarian, tim SAR menyiapkan ambulans untuk mobilisasi korban, berkoordinasi dengan tim DVI Polda Jawa Barat, serta menyiapkan tim dekontaminasi guna mendukung operasi.