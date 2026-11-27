Dokter Tifa Minta Bareskrim Uji Forensik Ijazah dan 709 Dokumen Jokowi

JAKARTA - Terdakwa kasus pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Dokter Tifa, meminta Kapolri melalui Bareskrim Polri melakukan uji forensik terpadu terhadap ijazah dan 709 dokumen lainnya yang berkaitan dengan riwayat akademik Jokowi.

Dokter Tifa menegaskan, permintaan tersebut bukan sekadar pemeriksaan ulang digital forensik terhadap ijazah Jokowi. Pihaknya menginginkan pemeriksaan menyeluruh terhadap total 710 dokumen, termasuk dokumen akademik selama Jokowi menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada (UGM).

"Kami tidak meminta uji forensik ulang. Kami meminta kepada Kapolri, cq Bareskrim, cq Kepala Puslabfor adalah uji forensik terpadu," kata Tifa seusai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jumat (27/11/2026).

Menurut Tifa, pemeriksaan tersebut perlu mencakup ijazah dan 709 dokumen lainnya, termasuk transkrip nilai atau hasil studi program sarjana (S1) Jokowi.

"Uji forensik terpadu itu artinya yang kami minta untuk dilakukan digital forensik bukan cuma ijazah, tetapi juga 709 dokumen yang lain," ujarnya.

Dalam persidangan, Tifa juga menyoroti keberadaan transkrip nilai S1 Jokowi. Dia mengaku bersama timnya dan jaksa penuntut umum (JPU) telah memeriksa sejumlah dokumen yang diperlihatkan di hadapan majelis hakim.