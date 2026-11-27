Dijuluki 'Macan Sudah Mengaum', Kendali Presiden Prabowo Makin Solid

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijuluki “Macan Sudah Mengaum” oleh warganet di tengah dinamika politik nasional. Tagar #MacanSudahMengaum sempat menjadi trending topic di media sosial X.

Julukan tersebut muncul seiring langkah politik Prabowo yang dinilai sejumlah warganet semakin tegas, terutama dalam pengungkapan kasus dugaan makar yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hingga dinamika di lingkungan Istana.

Peneliti Lembaga Riset Spektrum, Andri Rusta, menilai ramainya tagar tersebut mencerminkan perubahan persepsi publik terhadap kepemimpinan Prabowo. Presiden yang sebelumnya kerap dianggap masih berada di bawah bayang-bayang mantan Presiden Joko Widodo itu kini dinilai mulai menunjukkan kendali politiknya sendiri.

“Dulu banyak yang menilai Prabowo masih dibayang-bayangi Jokowi sehingga muncul istilah dua matahari. Sekarang publik melihat ada langkah tegas yang berbeda. Trending #MacanSudahMengaum ini muncul karena mereka merasakan perubahan itu,” ujar Andri, Jumat (27/11/2026).

Meski demikian, Andri mengingatkan antusiasme publik di media sosial tidak akan bertahan lama apabila tidak diikuti konsistensi kebijakan dan hasil nyata yang dirasakan masyarakat.