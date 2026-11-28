Darurat Bullying, Kasus Kematian Siswi di Malang Harus Diusut Tuntas!

JAKARTA — Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Henry Indraguna, menyampaikan keprihatinan atas kematian seorang siswi berusia 17 tahun di Kota Malang, Jawa Timur diduga akibat pengeroyokan. Ia pun meminta kepolisian mengungkap kasus tersebut secara menyeluruh.

"Saya meminta kepolisian mengungkap rangkaian peristiwa, memeriksa peran masing-masing pihak berdasarkan bukti, dan menyampaikan perkembangan perkara secara berkala dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas anak," kata Henry dalam keterangannya, Sabtu (28/11/2026).

Keluarga berhak mengetahui apa yang terjadi dan bagaimana perkara ini ditangani. Di sisi lain, ia juga menyampaikan menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban.

Henry menambahkan, peristiwa tragis ini tidak boleh berhenti pada proses penegakan hukum. Pemerintah dan pihak sekolah juga perlu menjadikannya momentum untuk membenahi mekanisme penanganan laporan kekerasan terhadap anak dan peserta didik.

Ia juga meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta pemerintah daerah meninjau kembali sistem pengaduan di lingkungan pendidikan. Evaluasi tersebut perlu mencakup laporan kekerasan yang berlangsung di luar sekolah maupun melalui ruang digital, terutama jika berdampak terhadap keselamatan murid.

“Ketika seorang anak berani berkata bahwa ia diancam, dipermalukan, atau disakiti, orang dewasa wajib mendengarkan dan bertindak. Setiap murid harus tahu kepada siapa ia dapat melapor, siapa yang akan melindunginya, dan kapan ia akan mendapat kabar tentang tindak lanjut laporannya. Anak yang melapor juga harus dilindungi dari intimidasi dan pembalasan," tuturnya.

Henry mengusulkan tiga langkah konkret yang perlu segera dilakukan. Pertama, kepolisian harus mengungkap perkara berdasarkan pemeriksaan saksi, bukti digital, serta hasil temuan medis. Keluarga korban juga perlu memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan kasus sesuai ketentuan yang berlaku.