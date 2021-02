ABUJA - Penculik membebaskan 53 orang, termasuk wanita dan anak-anak, yang ditangkap di sebuah bus di Nigeria. Sementara itu puluhan orang lainnya, yang diculik dari sekolah dalam serangan terpisah masih hilang.

Geng kriminal di barat laut dan tengah Nigeria telah meningkatkan serangan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk penculikan, pemerkosaan, dan penjarahan.

Sebuah geng pekan lalu menangkap 53 orang, termasuk 20 wanita dan sembilan anak-anak, yang bepergian dengan bus milik negara di Desa Kundu di Negara Bagian Niger.

"Saya senang menerima 53... penumpang bus yang diculik oleh bandit bersenjata seminggu yang lalu," kata Gubernur Negara Bagian Niger, Abubakar Sani Bello, dalam sebuah cuitan di Twittter pada Minggu (21/2/2021) malam.

