UKRAINA - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan para senator Amerikat Serikat (AS) pada Sabtu (14/5/2022) dan menyerukan agar Rusia diakui secara resmi sebagai negara teroris.

"Saya mengadakan pembicaraan hari ini dengan delegasi senator AS yang dipimpin oleh Pemimpin Minoritas Senat Republik Mitchell McConnell di Kyiv," katanya.

"Saya percaya bahwa kunjungan ini sekali lagi menunjukkan kekuatan dukungan bipartisan untuk negara kita, kekuatan hubungan antara negara-negara Ukraina dan Amerika,” lanjutnya.

Menurut Zelensky, diskusi tentang dukungan AS untuk Ukraina dan pengetatan sanksi terhadap Rusia juga berlangsung selama pertemuan tersebut.

"Saya mengucapkan terima kasih atas keputusan bersejarah untuk memperbarui program Lend Lease. Saya menyerukan pengakuan resmi Rusia sebagai negara teroris," ujarnya.

Presiden Ukraina juga menyoroti dalam pidato malamnya tentang ketahanan pangan, sebuah masalah yang dia klaim selalu ditangani setiap hari.

"Semakin banyak negara di seluruh dunia yang menyadari bahwa Rusia, dengan memblokir Laut Hitam bagi kami dan melanjutkan perang ini, menempatkan puluhan negara lain dalam risiko krisis harga di pasar pangan dan bahkan kelaparan," ungkapnya.

"Ini adalah insentif lain bagi koalisi anti-perang kita untuk bertindak lebih tegas bersama-sama," tambahnya.

Diketahui, Presiden AS Joe Biden menandatangani Undang-Undang (UU) Pinjam-Sewa Pertahanan Demokrasi Ukraina tahun 2022 pada 9 Mei. Undang-undang baru itu memudahkan beberapa persyaratan bagi AS untuk meminjamkan atau menyewakan peralatan militer ke Ukraina, UU ini disahkan dengan mayoritas bipartisan di DPR AS dan Senat. Para sponsornya mengatakan undang-undang itu memberi Biden otoritas yang jauh lebih luas untuk membantu Ukraina mempertahankan diri melawan Rusia dan membahas bagaimana AS bisa mendapatkan senjata ke Ukraina lebih cepat.