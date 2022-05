WASHINGTON - Otoritas kesehatan Amerika Serikat (AS) telah menandatangani kesepakatan sebesar USD119 juta untuk dosis vaksin terhadap virus cacar monyet atau monkeypox. Langkah itu diambil setelah pria di Massachusetts didiagnosis dengan penyakit langka itu pekan ini.

Otoritas Penelitian dan Pengembangan Biomedis Lanjutan (BARDA), sebuah lembaga pemerintah yang didedikasikan untuk memerangi pandemi dan bioterorisme, menandatangani kontrak jutaan dolar dengan perusahaan farmasi Denmark Bavarian Nordic pada Rabu (18/5/2022), perusahaan mengumumkan dalam sebuah pernyataan.

Kesepakatan senilai USD119 juta adalah satu dari serangkaian opsi kontrak yang pada akhirnya dapat mencapai nilai total USD299 juta jika dilakukan, dengan imbalan sekitar 13 juta dosis beku-kering vaksin Jynneos.

Vaksin itu awalnya dibuat untuk cacar, tetapi disetujui untuk digunakan melawan cacar monyet oleh Food and Drug Administration (FDA) pada 2019, hanya beberapa bulan sebelum kasus pertama Covid-19 terdeteksi di China.

Bavarian Nordic mengatakan bahwa Pengiriman awal untuk dosis Jynneos tidak akan datang sampai 2023, mencatat bahwa 13 juta dosis penuh diharapkan akan siap antara 2024 dan 2025 jika BARDA setuju untuk memperpanjang kontrak.

Kasus cacar monyet pertama di AS dikonfirmasi pada Rabu pada seorang pria yang baru-baru ini melakukan perjalanan ke Kanada. Pejabat kesehatan federal sejak itu mengatakan mereka memantau enam orang lainnya setelah mereka berada di dekat seorang pelancong yang terinfeksi selama penerbangan dari Nigeria ke Inggris awal bulan ini, sementara kemungkinan kasus lain sedang diselidiki oleh Departemen Kesehatan Kota New York.

Sejumlah infeksi yang dicurigai atau dikonfirmasi juga telah diamati di Inggris, Kanada, Spanyol, Portugal, Italia, dan Swedia dalam beberapa pekan terakhir. Australia baru saja mendeteksi kasus pertamanya.

Pada Kamis (19/5/2022), Bavarian Nordic mengumumkan bahwa mereka juga telah mencapai kesepakatan dengan "negara Eropa yang dirahasiakan" untuk vaksin cacar penggunaan ganda yang sama - meskipun ditawarkan dengan merek yang berbeda - "sebagai tanggapan terhadap kasus baru cacar monyet."

Perusahaan tidak merinci berapa banyak dosis yang akan diperoleh atau memberikan label harga keseluruhan untuk kontrak tersebut, demikian diwartakan RT.

Selain vaksin, pemerintah AS juga bergerak untuk membeli dosis tecovirimat, pengobatan antivirus standar untuk cacar monyet, dengan Departemen Pertahanan menandatangani kontrak USD7,5 juta untuk obat tersebut dengan perusahaan farmasi Amerika SIGA Technologies minggu lalu.

Bentuk intravena dari antivirus yang sama menerima persetujuan FDA untuk pengobatan cacar pada Kamis, meskipun SIGA mengatakan versi IV juga "dikutip dalam permintaan anggaran presiden AS baru-baru ini sebagai digunakan untuk merawat pasien di AS dengan cacar monyet."

Meskipun jarang, cacar monyet telah terdeteksi di AS sebelumnya, dengan seorang penduduk Texas dirawat di rumah sakit karena virus musim panas lalu setelah bepergian ke Afrika Barat, di mana patogen itu endemik. Pada 2003, lebih dari 70 kasus dikonfirmasi di AS, menandai wabah pertama yang terlihat di luar Afrika, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Gejala awal termasuk demam, nyeri kepala dan otot, pembengkakan kelenjar getah bening, kedinginan, dan kelelahan, dan meskipun sebagian besar infeksi sembuh tanpa penyakit serius, virus mematikan dalam persentase kecil kasus.