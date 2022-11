UKRAINA - Pemerintah Ukraina mengatakan skema yang dibuatnya agar tentara Rusia menyerah mendapatkan hingga 100 permintaan per hari.

Proyek "I Want To Live" ini dimulai pada September lalu. Dengan menelepon hotline atau memasukkan detail melalui aplikasi perpesanan, pasukan Rusia dapat mengatur cara terbaik untuk menyerah kepada pasukan Ukraina.

Pejabat di Kyiv mengatakan mereka memiliki lebih dari 3.500 kontak dari personel penyerang, serta keluarga mereka.

Ukraina mencatat ada peningkatan nyata para tentara Rusia yang menyerahkan diri sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memobilisasi ratusan ribu orang Rusia, dan sejak kota Kherson dibebaskan.

BBC telah diberikan rekaman dari beberapa panggilan di hotline itu. Tim BBC juga mendatangi kantor hotline yang berada di lorong-lorong gelap, yang merupakan markas besar Perlakuan Tahanan Perang Ukraina. Markas ini juga tidak kebal terhadap pemadaman listrik akibat serangan rudal Rusia.

Di sebuah kantor kecil, tim BBC bertemu dengan Svitlana, bukan nama sebenarnya, seorang petugas hotline Ukraina yang berbicara dengan tentara Rusia setiap hari.

Para tentara Rusia ini dapat menghubungi melalui telepon atau di sebagian besar aplikasi perpesanan, seperti Telegram dan WhatsApp.

Dia menjelaskan malam hari paling sibuk, ketika pasukan memiliki lebih banyak waktu luang dan dapat menyelinap pergi dan menelepon.

"Pertama-tama, kami mendengar suara, terutama laki-laki," jelasnya. "Sering kali sebagian putus asa, sebagian frustrasi, karena mereka tidak sepenuhnya memahami cara kerja hotline, atau apakah itu hanya pengaturan, “ lanjutnya.

"Ada juga rasa ingin tahu karena banyak panggilan untuk tidak menyerah tetapi untuk mencari tahu bagaimana mereka bisa jika diperlukan. Ini berbeda setiap saat,” ujarnya.

Svitlana tidak diizinkan memberi tahu kami berapa banyak orang Rusia yang telah dia bantu, atau tepatnya bagaimana hal itu terjadi. Mereka hanya disuruh membagikan lokasinya sebelum diberikan instruksi lebih lanjut.

Tak hanya itu, dia juga menceritakan beberapa tentara Rusia juga menghubungi untuk memprovokasi mereka. Namun, menurutnya tidak semua dari mereka percaya klaim tak berdasar Kremlin bahwa Ukraina dijalankan oleh Nazi.

"Kita tidak bisa menilai seluruh negara," katanya.

"Mayoritas dari mereka mengkhawatirkan hidup mereka,” ujarnya.

Svitlana juga mengingat telepon dari seorang pria yang tinggal di Krimea yang diduduki dan telah dimobilisasi untuk berperang melawan keluarganya sendiri, dan negaranya.

Tampaknya Moskow sekarang telah memblokir nomor telepon agar tidak dapat dihubungi di dalam Rusia. Panggilan dari kartu SIM Inggris atau Rusia disambut dengan pesan kesalahan.

"Tanyakan pada dirimu sendiri - apa yang kamu perjuangkan?" kata pengisi suara dramatis dalam video propaganda "I Want To Live" Ukraina yang ditujukan untuk tentara Rusia.

Kemudian muncul suara ledakan yang selaras dengan musik yang menggugah, dan ada gambar tentara Rusia yang tampaknya menyerah sebelum dua nomor telepon ditampilkan di bagian akhir.

Mereka bahkan disuruh mengibarkan bendera putih jika terlalu dekat dengan garis depan.

Ini, tentu saja, bagian dari perang informasi. Anatomi upaya Ukraina untuk melemahkan moral Rusia.

Di dinding kantor Svitlana ada foto tawanan perang Ukraina. Mereka semua dianggap masih hidup, dan hotline ini merupakan inti dari upaya Kyiv untuk membawa mereka pulang.

Begitu mereka menyerah, tawanan perang (PoW) Rusia dapat digunakan sebagai mata uang dalam pertukaran di masa mendatang.

Menurut Institute for the Study of War, Kremlin juga melakukan lebih banyak pertukaran tawanan perang saat berusaha menenangkan kritik dari dalam Rusia.

Diperkirakan ada ribuan PoW di kedua sisi, tetapi jumlah pastinya tidak jelas.

"Kami terutama ingin menyasar sebagian orang yang dimobilisasi sebagian yang tidak hanya tidak bisa melawan tetapi juga dilempar sebagai umpan meriam," kata Vitalii Matviyenko, yang memimpin skema tersebut.

"Proyek ini dibuat agar nyawa mereka terjamin jika mereka menyerah secara sukarela,” lanjutnya.

Untuk Ukraina yang kalah jumlah pasukannya, hotline itu juga diharapkan akan melunakkan para penyerbu mereka yang lebih besar.