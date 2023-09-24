Peserta Akui Senang Ikut Kompetisi Mobile Legends Pemuda Perindo

JAKARTA - DPD Pemuda Perindo Kota Depok menghelat kompetisi mobile legends Bang Bang di Interaksi Space, Margonda Raya, Kota Depok. Kompetisi yang dihelat untuk merangkul generasi Z dan Millenial dalam pendidikan politik tersebut, disambut cukup antusias oleh para peserta.

Salah satu peserta, Gazza (23) mengaku senang dapat ikut berpartisipasi dalam kompetisi yang dihelat Pemuda Perindo Kota Depok tersebut. Baginya, kegiatan ini perlu sering diadakan khususnya bagi tim e-sports yang baru berdiri.

"Ini sangat seru sekali, kegiatannya juga jadi positif karena ada sesi edukasi tentang politik bagi anak-anak muda. Saya sangat apresiasi dengan Pemuda Perindo Kota Depok, khususnya untuk tim e-sports kecil seperti kami," katanya di lokasi, dikutip Minggu (24/9/2023).

Gazza bahkan menjadi mengerti selama mengikuti kompetisi tersebut, dirinya berkomitmen untuk tidak golput saat mencoblos pemimpin dalam pemilu serentak 2024 mendatang. Semangat Gazza dalam berkompetisi di turnamen Mobile Legends ini, diambil hikmahnya agar dalam berpolitik harus secara profesional meski tetap bersaing secara sehat.

"Saya sangat apresiasi dengan kegiatan Perindo seperti ini, semoga ke depannya akan terus diadakan. Karena ini membantu sekali untuk kami-kami yang ingin menekuni dunia e-sports," jelas Gazza.

Senada dengan Gazza, Fernando (27) mengatakan dirinya cukup rutin mengikuti kompetisi mobile legends se-Jabodetabek. Dirinya mengaku takjub karena ini pengalaman pertama kalinya mengikuti kompetisi yang dihelat oleh sayap partai politik.

"Ini cukup berkesan yaa, selama mengikuti kompetisi e-sports Mobile Legends sejak 2016, ini pertama kalinya saya mengikuti agenda yang dihelat oleh parpol. Keren lagi kegiatannya," katanya.