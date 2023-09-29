Dampingi Keluarga Mbah Moen Ziarah ke Makam Pahlawan, TGB : Ini Tradisi yang Baik

TGB HM Zainul Majdi temani keluarga KH Maimoen Zubair ziarah ke makam pahlawan nasional. (iNews/Ramli Nurawang)

LOMBOK TIMUR – Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi mendampingi keluarga almagfurllah KH Maemun Zubaer yang dipimpin putranya KH Muhammad Idror MZ ziarah di Kompleks Makam Pahlawan Pancor, Lombok Timur, Jumat (29/9/2023) pagi. TGB mengatakan ziarah ini merupakan silaturahmi sekaligus untuk mendekatkan hati.

Didampingi TGB yang juga Ketua Umum PB NWDI, rombongan peziarah melakukan zikir dan doa di pusara makam pahlawan.

Rombongan juga berkesempatan melihat jejak peninggalan perjuangan KH Muhammad Zainuddin Abdul Majid semasa hidupnya hingga dinobatkan sebagai pahlawan nasional.

TGB menyebut pertemuan ini merupakan tradisi yang baik sekaligus dapat mendekatkan hati.

“Ini tradisi yang baik yaitu saling mengunjungi, berziarah untuk mendekatkan hati dan bersilaturahmi,” ujarnya.

Kedua ulama kharismatik itu, yaitu Tuan Guru KH Muhammad Zainuddin Abdul Majid dengan KH Maemun Zubaer ternyata memiliki sanad keilmuan yang sama. Kini hubungan keduanya diteruskan oleh para keturunannya.