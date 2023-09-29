Putra KH Maimoen Zubair Sudah Lama Ingin Ziarah ke Makam TGKH Zainuddin Abdul Madjid

LOMBOK TIMUR - Keluarga almagfurllah KH Maimoen Zubair yang dipimpin putranya KH Muhammad Idror MZ ziarah di Kompleks Makam Pahlawan Pancor, Lombok Timur, Jumat (29/9/2023) pagi.

Rombongan tersebut berkesempatan melihat jejak peninggalan perjuangan KH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid semasa hidupnya hingga dinobatkan sebagai pahlawan nasional.

Rombongan peziarah melakukan zikir dan doa di pusara makam pahlawan. Para peziarah ini didampingi Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi.

KH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid merupakan kakek dari TGB Zainul Majdi. KH Muhammad Zainuddin Abdul Majid lahir di Pancor 20 April 1908 dan wafat pada 21 Oktober 1997.

Kedua ulama kharismatik itu, yaitu Tuan Guru KH (TGKH) Muhammad Zainuddin Abdul Madjid dengan KH Maimoen Zubair ternyata memiliki sanad keilmuan yang sama. Kini hubungan keduanya diteruskan oleh para keturunannya.

Dalam kesempatan itu, putra bungsu KH Maimoen Zubair, KH M Idror MZ mengatakan sejak dulu sudah terhubung.

Ia pun mengungkapkan, saat dirinya mondok di Mekkah, ia ada beberapa tanah di sana yang diwakafkan kepada para pelajar yang berasal dari Jawad dan Lombok.