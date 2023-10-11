DPRt Perindo Diberi Pembekalan Public Speaking, Dean Herdesviana: Agar Tujuan Tersampaikan dengan Baik

INDRAMAYU - Seluruh pengurus Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) Partai Perindo Se-Kabupaten Indramayu mendapat pembekalan public speaking dari bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPR RI Dapil Jabar 8 dari Partai Perindo, Dean Herdesviana.

Pembelakan ini dalam rangka pemenangan Partai Perindo pada Pemilu 2024 mendatang.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPD Partai Perindo Indramayu, Ami Anggraeni, dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPW Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Jawa Barat, Yosep Husein Ibrahim. Bertempat di Aula DPD Perindo Indramayu, Selasa (10/10/2023).

Dean Herdesviana mengatakan, pemberian materi publik speaking kepada pengurusan DPRt bertujuan agar mereka mampu berbicara dengan baik dan tertata di hadapan masyarakat.

"Mereka ini harus bisa berbicara menghadapi masyarakat juga audiens, dan harus tertata serta jelas tujuannya. Selain tujuannya untuk pemenangan Perindo, setidaknya untuk memberikan citra bahwa Perindo ini adalah suatu Partai yang memang tujuannya juga jelas, yaitu untuk kesejahteraan Indonesia, kemaslahatan, dan kesuksesan bangsa kita kelak," kata Dean, kepada MNC Portal Indonesia (MPI).

Dean menuturkan, bahwa kemampuan berbicara yang baik oleh para pengurus DPRt, tentunya dapat merebut perhatian rakyat. Sehingga, partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu dapat memperoleh kemenangan, serta mampu merebut kursi pada pemilihan legislatif 2024 mendatang.