4 Fakta Klarifikasi Kemlu soal WNI Jadi Korban Tewas di Gaza, Benarkah Kabar Tersebut?

JAKARTA – Perang Hamas dan Israel telah memasuki pekan ketiga, dengan gempuran serta serangan udara yang menghantam Jalur Gaza tanpa henti.

Berikut fakta yang berhasil dihimpun:

1. Korban Tewas Terus Naik

Hingga Senin, (30/10/2023) jumlah korban tewas akibat serangan Israel di Gaza telah mencapai 8.306 orang, yang sebagian besar merupakan wanita dan anak-anak.

2. Satu WNI Dikabarkan Gugur

Di tengah krisis kemanusiaan yang tengah terjadi di Gaza, seorang relawan Baitul Maal Merbabu (BM3) dilaporkan turut menjadi korban jiwa akibat serangan Israel di daerah kantong tersebut. Kabar meninggalnya Ahmad Hasyim, seorang relawan Baitul Maal Merbabu (BM3) itu diunggah oleh Ustadz Salim A.Filah di akun Instagramnya.

"Salah satu relawan kami di garis depan gugur sebagai syahid ketika menjalankan tugas," demikian disebutkan dalam unggahan dalam akun @salmafilah tersebut.

"Maka lengkap sudah kejahatan mereka, membunuh bayi, wanita, lansia, pers, petugas medis dan kini relawan kemanusiaan yang berkhidmat ke para pengungsi".