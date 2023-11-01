Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kebakaran TPA Jalupang, Warga Alami Gangguan Pernapasan

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |14:07 WIB
Kebakaran TPA Jalupang, Warga Alami Gangguan Pernapasan
Kebakaran TPA Jalupang (Foto: Ist)
JAKARTA - Kebakaran yang melanda Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jalupang, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat berangsur padam. Meski begitu, warga yang tinggal di sekitar lokasi mulai merasakan gangguan pernapasan dampak dari kabut asap akibat kebakaran.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karawang Fery mengatakan, hingga Selasa 31 Oktober 2023, tim gabungan masih berupaya memadamkan sisa titik api dengan mengerahkan ekskavator tambahan.

"Sebagian besar sudah berhasil dipadamkan hanya ada beberapa titik yang masih ada apinya dan tim masih terus berupaya memadamkan dengan tambahan tiga unit ekskavator dari Porlres dan Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)," kata Fery dalam keterangan resminya, Rabu (1/11/2023).

Selain itu, tambah Fery, pos kesehatan juga didirikan guna menangani warga dan petugas yang mengalami gangguan pernapasan. Meski demikian, Fery mengaku ketersediaan masker dan tabung oksigen menjadi kebutuhan yang mendesak mengingat masih keluarnya asap tebal dari lokasi kebakaran.

"Asap tebal masih keluar sehingga mengganggu kesehatan warga masyarakat di sekitar lokasi TPA Jalupang," tambah Fery.

