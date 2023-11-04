Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Caleg Partai Perindo Fogging ke Permukiman di Jaksel, Warga: Semoga Terus Berlanjut

Dimas Choirul , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |13:20 WIB
Caleg Partai Perindo <i>Fogging</i> ke Permukiman di Jaksel, Warga: Semoga Terus Berlanjut
Partai Perindo fogging permukiman warga Pancoran. (Foto: Dimas Choirul)
A
A
A

JAKARTA - Warga RT006/002, Pancoran, Jakarta Selatan, Tasurun Nadirin mengucap syukur atas bantuan pengasapan (fogging) yang diberikan oleh Partai Perindo. Menurut Tasurun, pengasapan ini sangat penting untuk mencegah datangnya nyamuk aedes aegypti yang menyebabkan penyakit demam berdarah dengue (DBD) di wilayahnya.

"Kita merasa sesuatu yang luar biasa bagi kita bahwa tanpa diduga-duga adanya fogging ini, selama ini kita tunggu-tunggu ternyata pada hari ini bisa terwujud apa yang jadi cita-cita yang warga ada di sini," kata Tasurun kepada wartawan, Sabtu (4/11/2023).

Di mana sebelumnya, kata Tasurun, sejumlah warga di lingkungannya sempat terjangkit kasus DBD. Mereka yang terjangkit terdiri dari anak-anak hingga remaja.

"Karena tempat ini kan tempat yang sangat kumuh ya makanya kita antisipasi sebelum datangnya (banyak) penyakit yang ada di sini," ujarnya.

Dengan adanya bantuan dari Partai Perindo ini, Tasurun berharap penyakit DBD di lingkungannya dapat dicegah. 

"Harapan kita bukanlah untuk awal aja Partai Perindo untuk masuk di sini, seperti yang kita tidak diinginkan. Tapi harapan kita semuanya yang ada di sini kita pun Insha Allah akan ikut membantu juga dengan Partai perindo. Karena kan kita berjalan bukan dari awal tapi untuk kelanjutan nanti pas duduk di DPR," pungkasnya.

Sebelumnya diberikatan, Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu kembali menggelar kegiatan aksi kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut yakni pengasapan (fogging) ke pemukiman warga di Jalan Pancoran Buntu II, RT 006, RW 002,  Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (4/11/2023).

