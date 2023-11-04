Partai Perindo Jaktim Gelar Bazar Sembako Murah

JAKARTA - DPD Partai Perindo Jakarta Timur (Jaktim) menggelar bazar sembako murah di Jalan Perintis Kemerdekaan, Pulo Gadung, Jaktim, Sabtu (4/11/2023).

Partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu menyediakan sebanyak 750 paket sembako bagi warga setempat.

Kegiatan Bazar sembako murah itu digagas Berman Nainggolan, Ketua DPD Partai Perindo Jaktim sekaligus Caleg DPRD Provinsi Dapil 4 Jakarta. Ini merupakan lanjutan dari kegiatan serupa yang dilakukan di beberapa wilayah di Jaktim.

"Karena bazzar murah ini bermanfaat kepada masyarakat," kata Berman kepada wartawan di lokasi.

Berman mengaku tergerak menggelar bazar sembako murah lantaran ikut merasakan kenaikan harga bahan pokok. Kegiatan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan memenuhi kebutuhan dasar.

"Bahwa saat ini harga sembako sangat tinggi. Kita ikut merasakan. Sehingga dengan permintan masyarakat setempat, Partai Parindo turun," ujarnya.