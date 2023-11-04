Warga Antusias Serbu Bazar Sembako Murah Perindo di Jaktim: Hemat dan Membantu Banget

Warga antusias dengan adanya bazar sembako murah Partai Perindo (Foto: Dimas Choirul)

JAKARTA - Ratusan warga tampak antusias menghadiri bazar sembako murah yang digelar di Jalan Perintis Kemerdekaan, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Sabtu (4/11/2023).

Kegiatan bazar sembako murah itu diinisiasi Ketua DPD Partai Perindo Jaktim sekaligus Caleg DPRD Provinsi Dapil 4 Jakarta, Berman Nainggolan.

BACA JUGA: Partai Perindo Jaktim Gelar Bazar Sembako Murah

Warga setempat, Mastinah mengatakan, dirinya mengaku terbantu dengan adanya bazar sembako murah. Pasalnya, saat ini harga kebutuhan pokok terutama beras sangat mahal.

"Harga beras kan lagi mahal, per kilonya Rp14.000 kan. Kalau ini (tebus di bazar) dapat Rp20.000 sama minyak kan sangat hemat dan membantu banget," kata Mastinah kepada wartawan di lokasi.

BACA JUGA: Caleg Perindo Bersama Warga Bangun Gapura Makam Desa di Grobogan

Mastinah berharap kegiatan bazzar murah yang digelar Partai Perindo dapat terus berlanjut. Ia juga berharap agar para Caleg Perindo, bil khusus Berman Nainggolan sukses dan selalu menolong rakyat kecil.

"Kalau kita sih karena kita lihat dia perhatian sama masyarakat, ya kita doakan menanglah," pungkasnya.

Sementara itu, Berman Nainggolan mengatakan, kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan serupa yang dilakukan di beberapa wilayah di Jaktim.