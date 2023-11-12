Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Terekam CCTV, Maling Bertopeng Asyik Bobol Ruko Mainan Anak

Mukmin Azis , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |02:30 WIB
Terekam CCTV, Maling Bertopeng Asyik Bobol Ruko Mainan Anak
Ilustrasi pencurian (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BALIKPAPAN - Polisi menangkap pencuri bertopeng spesialis ruko di Kota Balikpapan Kalimantan Timur. Dalam rekaman CCTV memperlihatkan tersangka beraksi seorang diri menggasak sebuah toko mainan anak-anak.

Dari rekaman CCTV ini terlihat pelaku mengenakan topeng menggasak barang berharga di dalam sebuah ruko yang menjual mainan anak di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Pelaku begitu leluasa beraksi tanpa sadar aksinya terekam kamera pengawas toko. Tak butuh waktu lama, Unit Jatanras Polresta Balikpapan berhasil menangkap pelaku Kamis lalu.

Tersangka diketahui berinisial AD (40). Tersangka dikenal sebagai pencuri bertopeng, di mana setiap aksinya tersangka selalu gunakan topeng.

Dari aksinya tersangka, berhasil mengambil sejumlah uang dan dua unit handphone (HP).

Halaman:
1 2
      
