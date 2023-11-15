DPW Perindo Jabar Targetkan Rekrut 140 Ribu Saksi TPS, Tersebar hingga Desa

BANDUNG - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Jawa Barat, Brigjen TNI ( Purn) Umar Sanusi optimistis seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di Jawa Barat akan diisi para saksi dari Perindo. Saat ini, Perindo terus berusaha memenuhi jumlah saksi di semua wilayah.

Perindo Jabar sendiri menargetkan merekrut 140.450 saksi di Jabar. Jumlah tersebut tersebar di semua wilayah hingga tingkat desa.

Hal itu disampaikannya saat Rapat Koordinasi Strategi Pemenangan dan Pembentukan Rekruter Saksi di Kabupaten Bandung Bersama Pengurus DPW Partai Perindo Jawa Barat dan Caleg DPR RI Dapil Jabar di Mandor DPW Perindo Jabar, Jalan Cipaganti, Kota Bandung, Selasa (14/11/2023).

Rapat koordinasi dan edukasi kepada para rekruter ini penting agar target penempatan saksi di setiap TPS di Jabar bisa tercapai.

“Kami ingin ini terorganisir dengan baik dan bisa secepatnya. Karena peran para saksi sangat penting. Mereka akan memantau suara kita di lapangan,” jelas dia.

“Saat ini progresnya sudah cukup bagus, kami optimistis hingga 30 November 2023 ini, target kami untuk mengisi semua TPS dengan saksi Perindo bisa tercapai,” sambungnya.