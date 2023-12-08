Hindari Kampanye Hitam, Caleg Perindo Imbau Masyarakat Bijak Gunakan Medsos

JAKARTA - Caleg DPRD Provinsi Banten Dapil 4 Partai Perindo, Desy Nike Ria meminta masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial (medsos). Apalagi, di musim Pemilu 2024 ini, banyak berita-berita hoaks berseliweran di medsos yang membuat masyarakat terpancing untuk memproduksi konten negatif

"Karena menurut saya media sosial itu tempat untuk mengekspresikan diri ya. Cuma kadang disalahgunakan. Tinggal kita sebagai pengguna bijak dan membuat konten atau berita yang bermanfaat," ujar Nike dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Jumat (8/12/2023).

Sebab, menurutnya, potensi kecurangan dalam kontestasi Pemilu 2024 masih akan terjadi. Kecurangan itu biasanya dimulai dari penyebaran hoaks hingga kampanye hitam (black campaign) untuk menjatuhkan calon tertentu.

"Yang namanya kecurangan itu disegala sektor itu pasti ada ya. Kita harus menjaga agar kecurangan ini diminimalisir," kata Nike.

Karena itu, Nike mengingatkan kepada masyarakat agar tetap kritis dan cerdas untuk menjaga Pemilu 2024 terlaksana dengan baik dan jujur.

"Akan ada orang yang ingin menjatuhkan. Tapi tinggal kita tunjukkan kelebihan kita aja dengan data. Kalaupun ada yang menjatuhkan kita dengan hoaks dan hal negatif, kita bisa komperasikan dengan hal-halpositif yang dilakukan pasangan calon tersebut," terangnya.

Sebagaimana diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan narasi besar “Pemilu sebagai Sarana Integrasi Bangsa”. Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan dukungan dengan mendorong Kampanye “Pemilu Damai 2024”.

"Narasi Pemilu Damai 2024 berfokus pada pesan untuk menggunakan hak memilih dan dipilih, menjadi pemilih cerdas, dan menjaga ruang digital agar tetap sehat dan kondusif," ungkap Menkominfo Budi Arie Setiadi dalam Kick Off Demi Indonesia Cerdas Memilih di Jakarta Selatan, Kamis (7/12/2023).