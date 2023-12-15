Keluarga Pejuang Kanker Lidah di Medan Ucapkan Terima Kasih Atas Bantuan MNC Peduli

MEDAN - DPW Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan MNC Peduli memberikan bantuan berupa paket obat pendukung kepada Lisnawati Sitanggang (35), di Rumah Singgah Lazarus, Jalan Cardiac Center, Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Jumat (15/12/2023).

Lisnawati merupakan pasien kanker lidah stadium II asal Kota Sidikalang, Sumatera Utara, yang tengah menjalani rangkaian perawatan di RSUP Haji Adam Malik Medan.

Tujuan Nababan (37), suami dari Lisnawati, mengaku bangga telah menerima bantuan obat pendukung dari Partai Perindo dan MNC Peduli. Ia pun mengucapkan terima kasih dan berharap semoga obat yang diberikan dapat mendorong kesembuhan sang istri.

"Kita banyak sekali kekurangan obat dari BPJS Kesehatan. Dengan bantuan ini semoga istri saya bisa cepat sembuh. Saya bangga sekali, kami ucapkan terima kasih," ujarnya.

Tujuan menceritakan awal mula istrinya didiagnosa kanker lidah. Berawal dari lidah sang istri yang luka akibat tergigit sekitar bulan Mei 2023 lalu. Sang istri lalu di rujuk ke sejumlah rumah sakit di Medan dan menjalani puluhan kali tindakan medis.

"Awalnya kata dokter luka biasa. Namun sebulan dirujuk ke rumah sakit dan dinyatakan mengalami kanker lidah stadium II. Dirujuk ke RS USU, RSU Royal Prima, RSU Murni Teguh hingga akhirnya ke sini (RSUP Haji Adam Malik),"ungkapnya.