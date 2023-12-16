Jelang Pernikahan dengan Pacar, Janda Muda di Palembang Ditusuk Mantan Suami

PALEMBANG - Korban penikaman mantan suaminya Agusvita (26), kini masih terbaring lemah di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Palembang, setelah ditikam oleh pria berinisial DN yang diduga merupakan mantan suaminya, Sabtu (16/12/2023).

Diketahui korban ditikam ketika sedang bersama pacarnya Farid (30) di Jalan Faqih Usman, Lorong Sei Goren II, Kelurahan 2 Ulu, Kecamatan SU I Palembang, Jum’at (15/12/2023) pukul 10.00 WIB.

Korban Farid yang juga ditikam oleh pelaku DN saat berusaha menyelamatkan anak kekasihnya malah meninggal dunia di depan rumah warga yang berada di lokasi kejadian, setelah mengalami lima luka tusukan senjata tajam (sajam) di sekujur tubuh.

Agusvita saat ditemui di IGD RSUD Palembang BARI, mengatakan, pelaku DN memang sudah lama mencari keberadaannya. Dan hari ini, ketika hendak pulang ke rumahnya, pelaku mendatanginya.

"Pelaku itu mantan pacar saya. Sudah lama mencari saya. Memang dia mau ngajak balikan tapi saya tolak, karena saya mau menikah dengan Farid minggu-minggu ini," terang korban, saat diwawancarai di RS BARI Palembang.

Korban Agusvita menjelaskan, dirinya saat itu melintas di lokasi, tidak sengaja bertemu dengan pelaku yang langsung menghunuskan pisau ke arahnya.

"Dia langsung menusuk dibagian dada kiri dan perut. Saya meminta tolong dengan Farid untuk menyelamatkan anak saya yang berumur empat tahun. Seketika itu juga, DN mengejar dan menusuk Farid bertubi-tubi," katanya.

Diberitakan sebelumnya, sepasang kekasih yakni Agusvita (26) dan pacarnya Farid (30) harus dilarikan ke rumah sakit usai ditikam oleh pria berinisial DN yang merupakan mantan suami dari Agusvita.

Akibat dari kejadian, Farid meninggal dunia setelah mengalami lima luka tusukan di sekujur tubuh. Sedangkan, Agusvita mengalami dua luka tusukan dan harus dirawat di RSUD Palembang BARI.