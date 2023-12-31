6 Fakta Gempa M6,5 Guncang Calang Aceh Jaya

GEMPA besar berkekuatan Magnitudo 6,5 mengguncang Aceh Jaya, pada Sabtu 30 Desember 2023. Gempa tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 12.19 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan, gempa tersebut berpusat di laut, tepatnya 387 kilometer Barat Daya Calang, Aceh Jaya dengan kedalaman 10 km. Berikut sejumlah faktanya:

1. Lokasi Gempa M6,5 Tak Menimbulkan Tsunami

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan, gempa berkekuatan Magnitudo 6,6 yang berpusat di Samudera Hindia Barat Aceh tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Gempa tersebut terjadi pada Sabtu (30/12/2023), pukul 12.19 WIB.

"Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami," ujar Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono melalui keterangan resminya, Sabtu (30/12/2023).

2. Jenis Gempa Bumi Dangkal

Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, kata Daryono, gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M6,3. Adapun, episenter gempa terletak pada koordinat 2,50° LU ; 93,00° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 372 km arah Barat Daya Kota Calang, Aceh pada kedalaman 12 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas di Zona _Investigator Fracture Zone_ (IFZ)," beber Daryono.

"Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan sesar geser (strike-slip)," sambungnya.