Gempa M4,9 Guncang Sumbawa NTB

, Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |13:04 WIB

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 4,9 mengguncang Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (1/1/2024).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 12:22 WIB.

Geteran gempa turut dirasakan di Sumbawa Besar, Bima, dan Dompu.

BMKG mengingatkan warga untuk berhati-hati terhadap potensi gempa susulan.

"#Gempa Dirasakan Magnitudo: 4.9, Kedalaman: 20 km, 01 Jan 2024 12:22:56 WIB, Koordinat: 7.97 LS-117.87 BT (Pusat gempa berada di laut, 76 km TimurLaut Sumbawa NTB) #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )