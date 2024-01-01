JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 4,9 mengguncang Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (1/1/2024).
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 12:22 WIB.
Geteran gempa turut dirasakan di Sumbawa Besar, Bima, dan Dompu.
BMKG mengingatkan warga untuk berhati-hati terhadap potensi gempa susulan.
"#Gempa Dirasakan Magnitudo: 4.9, Kedalaman: 20 km, 01 Jan 2024 12:22:56 WIB, Koordinat: 7.97 LS-117.87 BT (Pusat gempa berada di laut, 76 km TimurLaut Sumbawa NTB) #BMKG," tulis BMKG.
