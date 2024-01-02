Hary Tanoe: Dukungan APMISO Sangat Berarti

SEMARANG – Dukungan Asosiasi Pedagang Mie Bakso Nusantara (APMISO) kepada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Presiden & Wakil Presiden 2024-2029 sangatlah berarti.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibj0 (HT) pada deklarasi APMISO (Asosiasi Pedagang Mie Bakso Nusantara) mendukung Ganjar Mahfud sebagai Presiden & Wakil Presiden 2024-2029, di Semarang, Jawa Tengah, Senin (01/01/2024).

“Dukungan ini sangat berarti, karena APMISO merupakan salah satu asosiasi UKM/pedagang kecil yang terbesar, karena mie & bakso adalah makanan rakyat yang disukai oleh hampir setiap orang. Terima kasih kepada Ketum APMISO, Pak Lasiman atas dukungannya,” ujar HT pada laman Instagram miliknya, Selasa (02/01/2024).

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Mie Bakso (Apmiso) Nasional, Lasiman mengungkapkan Ganjar-Mahfud sudah teruji bekerja dengan cepat.

“Kami seluruh pedagang mie bakso seluruh Indonesia, menyatakan sikap untuk kompak memilih Ganjar-Mahfud sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024," kata Lasiman membacakan deklarasi.