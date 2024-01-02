Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Hary Tanoe: Dukungan APMISO Sangat Berarti

Aufi Shabirah , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |13:31 WIB
Hary Tanoe: Dukungan APMISO Sangat Berarti
Apmiso memberikan dukungannya untuk Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024. (Foto: MPI)
A
A
A

SEMARANG – Dukungan Asosiasi Pedagang Mie Bakso Nusantara (APMISO) kepada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Presiden & Wakil Presiden 2024-2029 sangatlah berarti.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibj0 (HT) pada deklarasi APMISO (Asosiasi Pedagang Mie Bakso Nusantara) mendukung Ganjar Mahfud sebagai Presiden & Wakil Presiden 2024-2029, di Semarang, Jawa Tengah, Senin (01/01/2024).

“Dukungan ini sangat berarti, karena APMISO merupakan salah satu asosiasi UKM/pedagang kecil yang terbesar, karena mie & bakso adalah makanan rakyat yang disukai oleh hampir setiap orang. Terima kasih kepada Ketum APMISO, Pak Lasiman atas dukungannya,” ujar HT pada laman Instagram miliknya, Selasa (02/01/2024).

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Mie Bakso (Apmiso) Nasional, Lasiman mengungkapkan Ganjar-Mahfud sudah teruji bekerja dengan cepat.

“Kami seluruh pedagang mie bakso seluruh Indonesia, menyatakan sikap untuk kompak memilih Ganjar-Mahfud sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024," kata Lasiman membacakan deklarasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement